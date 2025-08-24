Johnny Marr ha annunciato “Look Out Live!“, il nuovo album live di 22 tracce in uscita il 19 settembre per BMG. Ecco una nuova anticipazione, la versione live di “Generate! Generate!”, brano che era contenuto nel suo esordio solista “The Messenger” uscito nel 2013.

Le note stampa ci fanno sapere che questa speciale pubblicazione catturerà tutta la magia e le sfumature di un concerto di Johnny Marr. Energia pura, atmosfera intensa, inni electro-soul e momenti da cantare tutti insieme, il tutto guidato dalla voce di Johnny, che trasmette la stessa nitidezza e lo stesso peso emotivo del suo caratteristico modo di suonare la chitarra e di scrivere canzoni.

“Look Out Live!” è stato registrato durante il concerto sold out di Johnny all’Hammersmith Apollo di Londra nel 2024.

Ricordiamo che l’ex chitarrista degli Smiths sarà in Italia, a breve, per due appuntamenti: giovedì 6 novembre 2025 al Fabrique di Milano e venerdì 7 novembre all’Estragon di Bologna. Biglietti QUI.

“Look Out Live!” tracklist: