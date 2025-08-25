Sono in cinque e vengono da Harrisburg (Pennsylvania) i The Depth Beneath Us, hanno già un album omonimo alle spalle uscito nel 2022 ma è con il secondo, “Descent”, che dimostrano veramente il proprio valore. Post rock e post metal (“maximalist post rock” si definiscono loro) molta intensità, forte interazione tra feroci chitarre muscolari e batteria.

Cinquantacinque minuti che sono un vero e proprio viaggio in acque tempestose in equilibrio tra tensione, grinta, fragore strumentale e un’attitudine più melodica che si alternano nel singolo “Cluster B” in “Trust Thermocline” e “117B” con Russian Circles, Mogwai come numi tutelari anche grazie al lavoro di Michael Washkevich in studio di registrazione, a Steve Durose e Frank Arkwright a mix e mastering.

Gli echi dream pop di “Hessdalen Lights”, le aperture armoniche di “Apollonian” e della title track, il finale affidato a “Closure” confermano che ci troviamo di fronte a un disco tenace e d’atmosfera che riflette sull’oppressione e l’antagonismo, sui conflitti politici, interpersonali, sociali del nostro mondo tra voglia d’avventura e d’evasione senza lasciar veramente nulla al caso.

