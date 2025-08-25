I Japanese Breakfast sono attualmente in tour per promuovere il loro album “For Melancholy Brunettes (& sad women)“, pubblicato a marzo. Venerdì scorso, Michelle Zauner e soci si sono esibiti al Greek Theatre di Los Angeles, dove hanno invitato Blake Mills, produttore del nuovo album, e Beck.

Mills ha accompagnato Zauner alla chitarra in “Leda”. Poi Beck è salito sul palco per “Men In Bars”, sostituendo Jeff Bridges, che duetta con la Zauner nella versione dell’album. Beck e Zauner hanno poi eseguito “The Golden Age”, il brano di apertura dell’album “Sea Change” di Beck del 2002.