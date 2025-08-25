Per questo suo nuovo LP – il suo sedicesimo per la Domino Recording Company – James Yorkston collabora ancora una volta con la Second Hand Orchestra, un collettivo svedese con cui il musicista scozzese ha già realizzato due album, “The Wide, Wide River” (2021) e “The Great White Sea Eagle” (2023).

Per questo nuovo album James ha trovato inoltre la collaborazione con altre due importanti artiste svedesi, Nina Persson dei Cardigans (già con lui anche nel suo ultimo lavoro) e Johanna Soderberg delle First Aid Kit, che hanno cantato in cinque e quattro canzoni rispettivamente.

Le note stampa ci fanno sapere che “Songs For Nina And Johanna” è una meditazione sulla famiglia, l’amore e la genitorialità, ricca di melodie delicate e lirismo struggente (forse non è un caso che Johanna stesse aspettando il suo secondo figlio mentre stava registrando i suoi pezzi). Registrato dal vivo allo Studio Rymden di Stoccolma, il disco è stato co-prodotto da Daniel Bengtson.

Spesso e volentieri le canzoni insieme a Nina sono quelle più intime come dimostra già l’iniziale “I Can Change”, di una bellezza difficile da descrivere con le parole, ma facile da comprendere aprendo, oltre le orecchie, anche il cuore: inizialmente bastano pochi arpeggi delicati a supportare le due voci, mentre in seguito la strumentazione sarà più ricca (ma senza mai esagerare), ma è soprattutto quella della svedese ad avere il predominio, pur sempre con una grande sensibilità e gentilezza.

La successiva “Oh Light, Oh Light”, uno dei singoli anticipatori, invece, è più vivace e vede tra i suoi protagonisti, oltre alla sei corde e ai vocals di Johanna, anche percussioni sempre soft e un importante violino, mentre le armonie sono davvero deliziose e ci ricordano in qualche modo proprio le First Aid Kit, trasportandoci verso territori di Americana e country-folk.

Bellissima anche “Rabbit” dai toni dark, costruita con grande eleganza da piano e archi, in cui è la voce della Persson a essere protagonista pressoché assoluta, con lo scozzese che interviene solo raramente.

La delicatezza la troviamo anche in “Where’s The Time”, l’unica traccia di questo disco cantata da Yorkston in versione solista: un senso di nostalgia e una raffinata strumentazione fatta di archi e fiati rendono questa canzone davvero speciale.

Più avanti, invece, in “Oh Sparrow, Up Yours” la Soderberg sa rendere questa morbida ballata qualcosa di magico e di toccante, utilizzando la sua voce incantevole,

Difficile non emozionarsi in questi quaranta minuti scarsi di “Songs For Nina And Johanna”: Yorkston, come lui stesso ha ammesso in fase di presentazione del disco, ha scelto degli ottimi collaboratori per questo suo nuovo progetto e ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le loro qualità che, uniti alla sua classe, gli hanno permesso di costruire un lavoro molto solido ed elegante e capace di trasmettere sentimenti puri.