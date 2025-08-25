Dopo anni trascorsi a sfiorare il paradosso dell’artista disimpegnato – quello che fa sembrare tutto un gioco anche quando parla di dolore vero – Mac DeMarco torna con “Guitar”, un album che sorprende nella sua radicale semplicità. Non più lo strambo sognatore psichedelico di “Salad Days“, né il crooner lo-fi in bilico tra romanticismo e nichilismo di “This Old Dog“: stavolta DeMarco si presenta con in mano una chitarra acustica, poche sovrastrutture, e una scrittura che si avvicina più ad un diario intimo che a una sorta di dichiarazione pubblica. Registrato in totale solitudine nella sua casa di Los Angeles, suonato da cima a fondo dal caro vecchio Mac, “Guitar” è il tentativo onesto, e riuscito, di fissare in musica un momento di verità esistenziale, fatto di quiete, nostalgia e sguardi rivolti all’indietro.

Il cuore del disco è tutto nella scelta radicale di ridurre tutto all’essenziale: la chitarra acustica non è solo un suono guida, ma una postura emotiva. Il minimalismo non è qui un vezzo estetico, ma una necessità narrativa. Le dodici tracce si muovono dentro un paesaggio sonoro morbidissimo, fatto di pennate lente, riverberi contenuti, rare percussioni elettroniche e synth vellutati. Questa palette lo-fi, che in passato ha rischiato di diventare manierismo, trova in “Guitar” nuova vitalità proprio grazie al tono più introspettivo della scrittura. Brani come “Shining” e “Sweeter” offrono melodie immediate, ma cariche di uno struggimento quieto, mai patetico. All’interno della sunnominata “Sweeter”, in particolare, colpisce quel gioco tra speranza e rassegnazione: “This time will be sweeter“, canta l’artista canadese, salvo poi ammettere che “some things never change“. Insomma, non è più il Mac sbruffone, ma nemmeno quello affranto: è un uomo che ha imparato a convivere con le crepe.

Se un ascolto superficiale potrebbe suggerire un certo torpore, una calma eccessiva, è solo nella durata che “Guitar” rischia di sfiorare l’autocompiacimento. Alcune tracce si assomigliano, sì, ma in quell’uniformità c’è un’intenzione precisa: costruire un tempo lento, dilatato, domestico. In un mondo musicale che spesso confonde vulnerabilità con sovraesposizione emotiva, Mac DeMarco sceglie invece il silenzio tra le note. E quando lascia spazio a picchi emotivi, come in “Rock and Roll” o nella malinconica “Rooster”, non lo fa mai urlando: sussurra, lasciando all’ascoltatore il compito di colmare i vuoti. “Holy”, invece, con il suo assolo volutamente caricaturale e desertico, funziona come paradossale parentesi lisergica: una visione da cartone animato immerso nella polvere californiana.

Ma è nella chiusa che l’album trova la sua vera forza. L’ultima traccia del lotto, infatti, non è solo un addio o una riflessione sulla vecchiaia: è una dichiarazione d’intenti, un modo per accettare che il cambiamento non è sempre epico, spesso è silenzioso, quotidiano, quasi invisibile. In questo senso, “Guitar” è un disco profondamente adulto, che non cerca la grande svolta né l’ennesima reinvenzione. È un’opera che abbraccia la lentezza, l’ambiguità, la fragilità del tempo che passa. E pur mantenendo una coerenza estetica estrema – che qualcuno potrebbe scambiare per pigrizia – DeMarco dimostra di avere ancora molto da dire. Non con effetti speciali, ma con la sincerità disarmata di chi ha finalmente smesso di recitare un ruolo. E forse è proprio questo il gesto più radicale della sua carriera.