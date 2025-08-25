Eravamo in piena pandemia a luglio 2020, quando Samantha Crain ha pubblicato il suo sesto LP, “A Small Death“: dopo quasi cinque anni la musicista Choktaw dell’Oklahoma è tornata a maggio, via Real Kind Records (la label di Lucy Rose), con questo nuovo lavoro sulla lunga distanza.

Credit: Atlas Fielding

Registrato a dicembre 2023 al Postal Recording di Indianapolis, il disco vede la partecipazione di Brine Webb, Taylor Johnson, Matthew Duckworth Kirksey (Flaming Lips) e Penny Pitchlynn (Broncho): il processo è durato appena dieci giorni e si è tenuto in una stanza che una volta era appunto un ufficio postale.

I giochi si aprono con “Dragonfly” che ci mostra un interessante cambiamento da parte della musicista statunitense: supportata da pulsanti linee di basso e da una chitarra aggressiva, la canzone ci porta su territori indie-rock decisamente più rumoroso rispetto a ciò che Samantha ci aveva abituato in passato, ma allo stesso tempo non mancano armonie e persino un leggero tocco psichedelico nel finale.

Il suo cammino si fa già diverso con la successiva “Neptune Baby”, in cui si tuffa nei toni dell’Americana con chitarra acustica e pedal steel: la meraviglia della sua intimità è qualcosa di raro e diventa davvero descrivere la sua pur malinconica bellezza.

“Ridin’ On The Storm” rimane su territori folk, ma con un piglio più veloce e deciso anche se non manca nei vocals una certa passione (preziosi pure gli arrangiamenti degli archi); “Fool’s Paradise”, invece, è graziata nuovamente da ottime sensazioni intime e ci stupisce con le sue ottime e ricercate percussioni, mentre nella sua voce la Crain mette davvero tutto il suo cuore.

“Boilermaker” poi ha un tocco pop con ottime melodie e sa regalare continue emozioni a chi ascolta grazie sempre alle ottime doti vocali di Samantha e a una strumentazione spesso intensa.

Davvero un viaggio bello e interessante per la Crain in questa quarantina di minuti in cui ci ha saputo mostrare intimità, dolcezza, passione e fragilità, variando spesso anche il suo sound: un lavoro prezioso da conservare con cura.