I Soulwax hanno condiviso l’ultimo singolo dal loro prossimo album “All Systems Are Lying“: il brano si chiama “New Earth Time”.

Il gruppo dance-punk belga, composto dai fratelli Stephen e David Dewaele, ha annunciato che il loro primo album in studio dopo sette anni uscirà il 17 ottobre per DEEWEE/Because Music.

I fratelli Dewaele (alias 2ManyDJs) hanno definito il disco “un album rock realizzato senza chitarre elettriche“, aggiungendo: “Volevamo catturare la sensazione di una band che suona strumenti elettronici – dal vivo, forte e libera. Questo disco è il risultato di quell’esperimento”.

Un comunicato stampa afferma: “All Systems Are Lying è stato realizzato interamente con sintetizzatori modulari, batteria dal vivo, registratori a nastro e voci elaborate. È uno specchio frammentato che riflette la società moderna sull’orlo del baratro, dove la verità è distorta da filtri, algoritmi e rumore“.