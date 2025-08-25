“Forse c’è chi ha paura del rock che è morbido, Soft rock è sempre sembrato qualcosa che non potevo dire ad alta voce — fino ad ora. Ma ormai non mi importa più.” Ellie Rowsell in un’intervista a The Guardian.

Credit: Press/Rachel Fleminger Hudson

Non faccio mistero nel confessare che, qualche mese fa, mentre ascoltavo “Bloom Baby Bloom” con la fronte leggermente aggrottata e una tazza di tè diventata ormai fredda, cominciava a farsi strada in me un pensiero un po’ azzardato. Il video, teatrale, acceso, visivamente esplosivo, ci consegna una Rowsell nei panni di una regina glam: abiti scintillanti, posa fiera, sguardo diretto, un’estetica che richiama quell’universo espressivo fatto di scenografie sgargianti, ambiguità stilistica e identità fluide. Dove il corpo e il trucco sono parte della musica, e non solo del video.



E se i Wolf Alice stavano davvero per virare verso un album à-la Bowie? O magari perdersi in una svolta New York Dolls, tutto lustrini, mascara e ambiguità? Non ero spaventato — forse solo perplesso. O forse no, diciamo la verità: ero sinceramente curioso. E un po’ ci speravo. Poi quella frase nel testo “Watch me, and you’ll see just what I’m worth.” arriva diretta, forte e chiara, “loud and clear“, una dichiarazione, certo. Una rivendicazione, anche. Ma pronunciata con la voce di chi non ha fretta: “guardami, e vedrai quanto valgo” – come dire: se ti va, bene. Se no, pazienza.

Poi sono arrivati gli altri singoli. E infine l’album, “The Clearing”, quarto LP e primo pubblicato con una major, la RCA Records, dopo gli anni con l’indipendente Dirty Hit.



Ed è stato allora che le parole di Ellie Rowsell — quelle che avevo letto con un sopracciglio alzato, quando parlava del suo amore per il soft rock melodico anni ’70 — hanno smesso di sembrarmi un vezzo e hanno cominciato a suonare vere.

Lo stile glam di “Bloom Baby Bloom”, per quanto vivido, resta un frammento isolato nel quadro più ampio dell’album. Un gesto scenico che non contraddice, ma anzi rafforza, la trasformazione di Ellie.



lo ha detto apertamente: voleva fare un disco morbido, melodico, ispirato a certo rock degli anni Settanta. Ma a modo suo.

Chi ricorda la Ellie Rowsell degli esordi, con gli occhi bassi rivolti alla tastiera della sua chitarra, non può non rimanere colpito.

Ora la vedi nei grandi festival, dritta in mezzo alle luci, e capisci che qualcosa è cambiato.



Recita perfettamente nei panni della diva, non ha bisogno di nascondersi, è padrona di sé, c’è una sensualità nuova, irrequieta ma precisa, che arriva più dritta di qualsiasi distorsione. Non si tratta solo di movimenti più sicuri o di abiti più audaci: si tratta di padronanza, di un’identità che finalmente può mostrarsi senza più vincoli.

E questo vale anche per il suono del disco. Le distorsioni ci sono ancora, ma si fanno leggere, quasi educate. La produzione — affidata a Greg Kurstin, nome noto per la sua capacità di bilanciare pop e raffinatezza (Mc Cartney, Adele, Foo Fighters, Noel Gallagher, Gorillaz…) — è ariosa, aperta, attenta al dettaglio. Gli arrangiamenti sono curati da Kurstin in modo tale da accompagnare la band verso un suono più aperto, luminoso, in cui ogni strumento trova il proprio spazio.

La band non ha mai fatto mistero delle sue influenze. Ellie ha citato spesso i Fleetwood Mac come riferimento centrale, e in effetti è difficile non sentirne l’eco. Non tanto nei suoni, quanto nello spirito: quella capacità di costruire qualcosa di elegante, orecchiabile, cercando di evitare la superficialità.

C’è qualcosa della limpidezza di “Rumours” o “Tusk” — gli album più famosi della band anglo-americana — nell’equilibrio del disco: un suono che guarda al passato ma senza nostalgia o desiderio d’imitazione, come se i Wolf Alice avessero voluto rendere omaggio a sonorità leggendarie come quelle dei Fleetwood Mac.



Se la voce di Stevie Nicks è roca, profonda, impastata di mistero e malinconia quella di Ellie è più sfaccettata, sa essere eterea e carnale, infantile e potente.

Tra i brani che meglio incarnano questo spirito, spiccano “Just Two Girls” e “Play it Out”.



La prima scorre su una progressione melodica morbida, con chitarre pulite e armonie vocali che dialogano nel più classico del pop melodico. Pop levigato, solare, con una punta di malinconia in sottofondo. Non me ne vogliano i simpatici ragazzi di Camden se ascoltando questo brano la mia mente sofisticata ha meccanicamente trovato un’associazione alla soundtrack di “Love Boat”, simpatica serie televisiva degli anni ’80. “Play it Out” invece si muove lenta, quasi in punta di piedi, sospesa tra pianoforte, cori e silenzi. È una riflessione personale di come ci si sente a crescere, a cambiare corpo, a non voler più essere definita da uno sguardo esterno. È una protesta elegante ma sofferta.

E poi c’è “Midnight Song”, forse il momento più rarefatto del disco: un brano dilatato, costruito su arpeggi liquidi e una linea vocale che sembra camminare sull’acqua.

Ma non c’è solo la Rowsell. “White Horses” è, per chi scrive, una delle sorprese più riuscite dell’album. In apertura, un ritmo motorik, dritto e ipnotico. Poi, arriva la voce di Joel Amey, il batterista: limpida, misurata, quasi fragile. È un contrasto netto con il timbro profondo di Ellie, e proprio per questo funziona. Il loro dialogo vocale è qualcosa che nella discografia dei Wolf Alice si era intravisto solo a sprazzi, ma qui si concretizza in pieno.



Insomma, “White Horses” è la prova che in una band, a volte, basta solo uno sguardo diverso — o una voce inattesa — per trasformare il solito giro in qualcosa di davvero unico.



Ma “The Clearing” non è fatto solo di voci. I componenti della band hanno dovuto cambiare pelle dovendosi adattare ai nuovi suoni imposti da uno stile diverso.



Joff Oddie abbandona gran parte delle distorsioni: le sue chitarre non puntano più a dominare la melodia principale, ma si dedicano a creare tessiture armoniche che incorniciano il brano. In “Leaning Against the Wall” sono leggere, stratificate, mai aggressive; in “Passenger Seat”, invece, costruiscono una trama carezzevole e nostalgica, che si intreccia perfettamente con la voce di Ellie.

Theo Ellis si fa sentire con eleganza in “”Safe in the World”. Il suo basso è rotondo, fluido, tiene la struttura come una spina dorsale discreta; in “The Sofa“, l’ultimo brano, si muove morbido, quasi a chiudere il disco con un abbraccio.



La opener “Thorns”, con quelle note iniziali di pianoforte Fender Rhodes — ci piace pensarlo, chissà forse è proprio così — tanto caro agli artisti che abbiamo menzionato in queste righe, è una piacevole sorpresa, quella fusione straordinaria di archi “alla Beatles” e il piano classico stabilisce subito il tono dell’album. E già che parliamo dei Fab Four non possiamo fare a meno di menzionare “Bread Butter Tea Sugar” dove l’arrangiamento scatta in un boogie glam che gioca con la tradizione, mentre l’uso del basso, con le sue note morbide e saltellanti, sembra un piccolo omaggio a Sir Paul McCartney,



Le ho contate: sono undici le tracce, e sono state tutte menzionate. È tempo, dunque, di tirare le somme.

“The Clearing” è un album che divide, e forse non potrebbe essere altrimenti. Succede spesso quando una band — specie se amata — pubblica un disco che segna un cambio di rotta, più o meno netto.



Ammetto di essere un estimatore dei Wolf Alice, e proprio per questo trovo questo lavoro interessante al di là della scelta stilistica. Sì, i brani guardano chiaramente a un certo immaginario anni ’70 — ma non si tratta di semplice nostalgia: c’è una forte personalizzazione, resa possibile anche da una produzione importante e curata.

Rispetto profondamente la decisione della band di mettersi alla prova con un album così. Non credo affatto che sia frutto di un calcolo commerciale, né che sia stato motivato dal passaggio a una major. Anzi: mi sembra un atto di coraggio.



Ci sono brani delicati, introspettivi, che chiedono tempo — e forse proprio questa loro discrezione può far sembrare “The Clearing” un album meno incisivo, o addirittura “debole”.



Ci sarà tempo per il ritorno all’alt-rock, per le chitarre ruvide e le distorsioni. Ma intanto “The Clearing” resta lì, come un punto fermo in movimento: uno sguardo al passato che prepara il futuro, un capitolo fondamentale della discografia che verrà.

Non sarà il loro disco più rumoroso. Ma potrebbe essere — paradossalmente — quello che ci aiuterà a capire meglio chi sono diventati, e dove vogliono andare.

