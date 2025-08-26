Il nuovo EP dei Monarca X si distingue per un marcato, nonché indiscutibile, respiro internazionale, capace di conferire ai brani un fascino contemporaneo e perfettamente a fuoco. Si tratta, infatti, di tre pezzi solidi e ben costruiti, in grado di catturare l’attenzione fin dal primo ascolto. Le sonorità, curate nei dettagli, mostrano una produzione matura e consapevole.

A emergere con particolare forza è “Destroying Angel”, senza dubbio il vertice creativo dell’EP (fidatevi dello scrivente). La produzione è compatta, moderna, e lascia il segno senza strafare. C’è mestiere, certo, ma anche una notevole ispirazione. Non solo. A emergere con particolare forza è “Destroying Angel”, senza dubbio il vertice creativo dell’EP.

Insomma, un EP che conferma i Monarca X come una realtà da tenere d’occhio.

Listen & Follow

Monarca X: Instagram