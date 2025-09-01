Credit: press

Non sono molto chiacchierati i Dag och Natt, ma sono sicuro che questo ottimo “Years And Years” (che esce per Labrador Records) farà drizzare le antenne a non pochi ascoltatori.

Dag och Natt è una band di Stoccolma, la cui musica si muove in un suggestivo confine tra minimalismo e incanto più rigogoglioso. Melodie soavi fluiscono insieme in modo fluido, mentre la band sembra prediligere pochi elementi che eprò tendono a incorciarsi e cercarsi magnificamente: “Ci piace lavorare con strati di melodie che vivono fianco a fianco“, spiega la band. “Non lottano per lo spazio, ma si sostengono a vicenda e sanno quando farsi avanti o restare in secondo piano, così il quadro complessivo diventa più forte“.

Tre voci che si alternano, Elia Mårtensson Almegård, Maja Zetterberg e Sara Engström, creando incroci anche fiabeschi.

“Il titolo riflette le emozioni e le storie che ci hanno plasmato nel corso degli anni“, dicono. “È un modo per catturare tutto ciò che abbiamo vissuto e come si è concretizzato nella musica“.

“Years and Years” sembra un disco intimo, fragile, eppure possiede una forza e una caparbietà superlativa. La bellezza sta proprio in un impianto che non tende mai ad essere ampio o ridondante, no, la band sembra davvero prediligere una forma più scarna, con gli elementi presenti però che vengono valorizzati al massimo. Ecco la gentilezza delle chitarre, che conoscono benissimo il suono ma anche il momento di silenzio, di sospensione, capace di potenziare il momento, non certo renderlo più povero, per non parlare delle voci, che infondono tratti paradisiaci ed evocativi, con echi, suggestioni e riverberi vocali che dispensano vera e propria magia.

Questo mix di intimità e di suggestioni più ampie, aperte, libere e con confini indefiniti è realmente il punto di forza dell’album.

Più di una volta mi sono venuti in mente gli U2 di “Unforgettable Fire”, quando quella band che prima era tutta energica e carica ora, grazie a Brian Eno, scopriva anche la forza dell’intimismo.

“Years and Years” è un disco incantevole, vicino quasi all’estetica jangle-pop, in certi tratti, seppur in una realtà eterea ed onirica. Molto gradite però anche le incursioni in attimi sonori più distorti e sonici (seppure realmente pieni di grazia), che evocano un vero e proprio amore anche per lo shoegaze, penso ovviamente alle magnifche “Falling The Same Way” e “Tunis”.

Un disco consigliatissimo!

