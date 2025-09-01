Il prolifico Cass Mc Combs arriva al suo undicesimo album con un salto doppio, sfornando 16 canzoni che celebrano il midsummer come viatico per lidi più tenui e leggeri, lontani dalla spietatezza dell’estate, lontano dall’irruenza delle sferzate profonde di questa stagione che volge al termine.

Credit: Silvia Grav

In costante e sinuosa sintonia col suo background fin qui esibito, in “Interior Live Oak” Mc Combs svolazza senza inibizioni fra il folk west side, ballad semi elettriche di matrice più psych, alcuni abbozzi blues, in generale una versione limpida e ideale di musica popolare americana, per questo menestrello che da 20 anni raccoglie in modo distaccato e fuori dai canoni le storie del mondo che attraversa, un mondo nomade e senza appoggio; ma proprio perchè frutto del viaggio e dell’esperienza dei passaggi fra situazioni diverse, con la sua notevole forza narrativa riesce a colmare un immaginario percettibile di sentimenti, storie, riflessioni sulle relazioni , un variegato ma comunque stretto epistolario di un vissuto apparentemente snob ma molto più vicino a noi di quanto lo stesso autore pensi.

Il punto in effetti è proprio questo, giocare a costruire canzoni sulle onde della liberta creativa inseguendo miti del passato, Neil Young, Jackson Browne in primis, qualcosa di Ellioth Smith (“Van Wyck Epressway”, ma altre) con il languore che lo contraddistingue, il riverbero delle chitarre, i ritmi lenti, le canzoni che si prendono lo spazio in durata e in quantità che necessitano, gli accordi in minore, le stesse storie narrate che hanno bisogno di essere sviluppate come degli affreschi romanzati.

E’ così da circa 20 anni, da 20 anni meriterebbe più successo, ma Cass sembra fregarsene, fa album troppo lunghi, non ci sono hit, non accelera troppo nè annoia, semplicemente obbedisce ad una frequenza interna per accompagnarci periodicamente con il suo mondo, il suono di un viaggio interiore, ascoltate “I never dream about train” e la sua essenza delicata e profonda, immersa in un rimpianto desiderato, soulful e stringente, oppure “Lola Montez…”, loop fra una chitarra in perenne assistenza e una donna che balla la danza del ragno, tanto che finiamo per immaginarcela durante la canzone.

Cass Mc Combs fa immaginare, ecco, questo riesce a fare ancora “Interior Live Oak”.