La faccenda è proprio questa, con i Deftones si parla paradossalmente da 30 anni di musica personale, di musica privata, titolo migliore non poteva essere dato a questa decima prova in studio della band di Chino Moreno, che riparte da dove aveva iniziato, senza perdere un grammo di smalto, senza far sentire l’imbolsimento del tempo che attacca competitors magari più giovani, confezionando un album che sicuramente non dice niente di nuovo, ma che di nuovo non poteva neanche provare a pensare, il nuovo per questa band sta nel riprodurre l’entusiasmo epidermico, quel mix immarcescibile ed esplosivo sufficiente e necessario.

Credit: Jimmy Fontaine

Tutta questa formula magica presuppone l’idea di considerare questi suoni un fattore intimo, una devozione ad un gusto immutato che è patrimonio comune ed esclusivo della band e dei fan, in un processo di diffusione induttiva di una musica che, diciamocelo, non è mai stata di moda, che ha avuto il suo picco con “Around the fur” e “White pony” e che poi è scemata nel limbo del ricordo: il nu metal ha trovato nei Deftones i massimi rappresentanti ma poi non se ne è fatto più niente, troppo ibrido come genere, troppo equidistante dal metal o dal noise, troppo melodico per piacere ai puri e crudi, troppo groovy per i sapientoni del rumore.

“private music” riprende da queste considerazioni sbattendoci in faccia 11 canzoni potenti, senza sosta, tra shoegaze, post punk, post hard core, collegate fra di loro, come se il bianco osseo del serpente di copertina fosse l’humus che accomuna questa esperienza totalizzante in un unicum avvolgente, come fossimo stritolati, da ascoltare tutto d’un fiato.

Perchè nel 2025 possiamo dire ancora che i Deftones sono travolgenti, quell’impasto fra la splendida voce di Chino (come fa rimane un mistero…) e le chitarre spezzate, il riverbero malinconico, la sezione ritmica quasi Fugazi, il mantra lavico delle chitarre, i riff interrotti, tutta questa roba è qui ed ora, fresca e pimpante, magari ne abbiamo ascoltate a pacchi, ma in tutta onestà rimane sorprendente come Chino e company siano riusciti a tenere vivo e pulsante quel filo elettrico ora più che mai solido con i fasti del passato ruggente.

Pertanto, ascoltatelo e riascoltatelo questo album in questa fine estate 2025, risuonatelo in tutto il suo splendore, facciamo in modo che non sia solo una questione privata.