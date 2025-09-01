Sono passati oltre dieci anni dall’uscita di “Sound & Color“, il secondo LP degli Alabama Shakes, e ora la band southern-rock di Athens ritorna a farsi sentire con del materiale inedito.

Gli statunitensi, infatti, hanno appena condiviso il nuovo singolo “Another Life”, la loro prima pubblicazione per la Island Records, con cui hanno da poco firmato un nuovo contratto.

Registrato ai Sound Emporium Studios di Nashville, il bramo è stato prodotto dagli stessi Alabama Shakes insieme al loro collaboratore di vecchia data Shawn Everett.

Un’ode alle vecchie amicizie e alle vecchie fiamme, alla fine e all’inizio di nuove relazioni, la frontwoman Brittany Howard mette a nudo la sua anima con una performance vocale da brividi su una produzione rock sudista temperata.

La Howard dice del brano:

Quando ho scritto “Another Life” stavo pensando a tutte le vite che portiamo con noi. Quelle che stiamo vivendo adesso, quelle che ci sono sfuggite a causa di scelte diverse, i “se”, ciò che non era destinato ad essere, gli addii e gli incontri casuali che sembrano divini.

Questa canzone parla di quei fili e di come si estendono attraverso il tempo e lo spazio, collegando ogni versione di ciò che siamo. Parla di lasciarli unire, lasciarli armonizzare e rendersi conto che l’addio non è davvero un addio. È più come un “ci vediamo dopo”. Una storia collettiva che non smette mai di svolgersi. Sono felice che abbiamo aperto questa porta su questa realtà in cui facciamo di nuovo musica insieme.