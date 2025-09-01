Credit: Bandcamp

Ancora shoegaze, ancora una volta, fortissimamente shoegaze, un genere che sembra realemente essere distillato purissimo di emozioni, perfettamente in sintonia con cuore e anima.

L’incanto e la pelle d’oca provata da poco con i Blankenberge e il loro nuovo album si ripete ora con l’EP dei favolosi she’s green di Minneapolis, che già da un po’ abbiamo sul nostro radar qui a IFB.

Il tocco magico, delicato e ricco di armonia, questo è quello che caratterizza i she’s green e li eleva un gradino sopra le tante ottime formazioni che ora si muovono nel genere. La sapienza magistrale dei ragazzi di far confluire il dream-pop nello shoegaze e viceversa è qualcosa che sorprende, se fatta a questi livelli sonori ed emotivi, perché in fin dei conti non abbiamo un gruppo con chissà quale discografia alle spalle e invece questi sembrano dei veterani.

A tratti mi sembra di sentire i Sundays che si sono donati anima e corpo allo shoegaze, una cosa che mi fa venire la pelle d’oca di giubilo solo a pensarci, figurarsi a sentirla realizzata in questo EP.

La costruzione magistrale per arrivare all’apoteosi sonica è perfetta in “Grace”: non c’è fretta, c’è solo lo scorrere lento delle note, sembra quasi di sentire i Fleetwood Mac alla moviola…da andare fuori di testa e poi ecco l’improvviso cambio di tempo e tutto intorno a noi esplode. Non ci si crede neanche mentre lo si ascolta. “Willow” è tripudio, è vitalità, è un onda di calore e di luce che ci avvolge, ma è di “Figurines” e “Little Birds” che non posso non parlare. La prima è un distillato di malinconia, dico distillato perché davvero il souno è come xe fosse centellinato prima di arrivare a un finale che ci spazza letteralmente via, mentre la seconda è una carezza, una dolcissima carezza sul nostro volto che per 4 minuti ci fa dimenticare tutto e ci lascia senza fiato, persi nell’incanto. Io non riesco a finire il brano senza commuovermi, perché questa non è più musica, questo è il paradiso e di fronte a tale belezza io non riesco a non piangere.

Questo 2025 è l’anno di grazia assoluta dello shoegaze e lo è proprio grazie a dischi sublimi come questo “Chrisalys”.

Listen & Follow

she’s green: Instagram