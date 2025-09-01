Il prossimo 3 ottobre, via Fierce Panda, gli Ash pubblicheranno il loro nono LP, “Ad Astra”, che arriva dopo due anni dall’uscita di “Race The Night“.
“Ad Astra” vede Graham Coxon, chitarrista dei Blur, apparire in due brani particolarmente grintosi e coglie i re intramontabili del power pop in una forma particolarmente esplosiva.
Il batterista della formazione nord irlandese Rick McMurray racconta:
Il titolo “Ad Astra”, il segreto peggio custodito dell’ultimo mese, rimanda a idee che nel 1995 erano diventate un grande punto di riferimento, ma che ora sono state aggiornate con 30 anni di esperienza di vita. Lascio a voi il compito di confrontare le differenze, con il pensiero che, sebbene l’ottimismo innocente del 1995 possa essere stato temperato da 30 anni di esperienza, guardando le stelle potreste ancora intravedere un barlume. Di speranza.
Dopo aver condiviso “Give Me Back My World” a fine luglio, oggi è il turno di “Fun People”, che vede la partecipazione proprio di Coxon.