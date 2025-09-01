Ha fatto molte cose diverse Jehnny Beth nei cinque anni che la separano da “To Love Is To Live” il debutto in chiave solista. Attrice ormai affermata con parti in “Paris, 13th District”, “Anatomy of a Fall”, “Hostage”, DJ, conduttrice di “Echoes” show musicale di Arte molto popolare in Francia, pur continuando a esibirsi dal vivo si era dedicata a collaborazioni (“Utopian Ashes” con Bobby Gillespie, i Sextile, gli Idles) in attesa di raccogliere le idee per un nuovo album.

Credit: Johnny Hostile

“You Heartbreaker, You” realizzato con il fido Johnny Hostile nasce come un disco dall’indole punk e graffiante registrato in maniera piuttosto veloce e con l’idea fissa di eliminare progressivamente tutto ciò che sembrava noioso o troppo prevedibile. Compromessi zero fin dal singolo apripista “Broken Rib” tagliente e diretto, tra rock e post punk, ferale e dinamico il secondo singolo “No Good For People” col suo martellante “you haven’t found a way to kill me yet / i’m still standing“.

Un sound aggressivo come dimostra anche “Obsession” tutta rabbia, chitarre e batteria tra desiderio e l’ossessione evocata nel titolo, la voce di Hostile a far da contraltare a quella di Jehnny Beth come nella sinuosa “Out Of My Reach” poco dopo, un rock sporco e tenace che ha molto in comune con l’esplosiva “I Still Believe” dalle melodie avvelenate e con “Reality” altro brano potente e corrosivo, crudo e salace che non lascia un attimo di respiro.

I sentimenti e il sesso sono un campo di battaglia nel mondo di Jehnny Beth, decisamente scatenata in “Stop Me Now” furiosa dichiarazione d’intenti tra dubbi e voglia di rivalsa, il ritmo sempre altissimo come in “High Resolution Sadness” dall’energia quasi hardcore e “I See Your Pain” ruvida e distorta. Un disco con i guantoni da boxe “You Heartbreaker, You”, sfacciato e liberatorio. Scritto, pensato e realizzato per essere suonato dal vivo, non nasconde lividi e paure senza mai perdere la voglia di combattere.