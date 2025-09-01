Album omonimo appena uscito e già honeysick si presenta con un nuovo brano. “Inside Out” è clamoroso, con questo taglio tra l’indie-rock più sonico, un grunge-pop-gaze e un mood da “potrei fare jangle ma mi va di sporcare il tutto“. Figata assoluta.

<a href="https://honeysick.bandcamp.com/track/inside-out">Inside Out by honeysick</a>

Il bello è che nel disco il buon Austin Smith era sembrato invece più essenziale e più sonico, quasi più J&MC verrebbe da dire, anche se a pensarci bene una perla come “Head” poteva già lasciarci intendere che il nostro Austin era in grando di spiazzarci, per non parlare di “Sick.

Morale della favola questa “Inside Out” è inevitabilmente il pezzo della mia estate. Bellissimo e irresistibile con quel giro melodico che vi entra in testa e non molla più.

Listen & Follow

honeysick: Instagram