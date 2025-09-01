I nuovi dazi messi dal presidente statunitense Donald Trump su numerosi prodotti in import per fortuna non colpiranno i vinili, i CD e le cassette: lo ha appena confermato il Custom And Border Protection statunitense attraverso il suo sito web.

Dallo scorso venerdì gli Stati Uniti hanno deciso di tassare anche i prodotti del valore al di sotto degli 800 $, ma per fortuna alcuni prodotti come libri, magazine e musica in formato fisico sono stati esentati da questa nuova tariffa.

Altro materiale musicale, come i poster o il vestiario, invece, saranno invece colpiti da questa nuova tassa.

Stando a quanto riporta la BBC alle dogane USA ci saranno ovviamente numerosi controlli e questo costerà ritardi per gli utenti.

Per ovviare alle modifiche tariffarie, alcune aziende stanno incoraggiando i venditori a optare per la spedizione con dazio pagato (DDP). Ciò significa che le tasse, i dazi all’importazione e le tariffe sono tutti a carico del cliente.

Una delle aziende che sta promuovendo questa soluzione è Bandcamp, che ha condiviso una nuova serie di linee guida per aiutare i venditori a comprendere e operare in conformità con le modifiche alle tariffe statunitensi. Queste modifiche, come sottolineato da MixMag, incoraggiano gli utenti ad aggiornare i costi di spedizione per riflettere le modifiche fiscali e chiedono ai venditori di correggere i codici HS sui moduli doganali in modo che gli acquirenti possano tracciare i loro ordini.

Discogs ha seguito l’esempio condividendo una nuova guida alle tariffe e ha avvertito che, mentre le modifiche vengono implementate per la prima volta, potrebbero verificarsi alcuni problemi con gli ordini mentre si adeguano ai nuovi requisiti.