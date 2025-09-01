Scrivere dei Water From Your Eyes significa scandagliare a fondo la vision artistica di Nate Amos e Rachel Brown, il nucleo creativo del progetto. Questi ultimi, infatti, si muovono su un filo sottile tra ironia e disciplina, magniloquenza ed essenzialità. Eppure, anche nella proposta più surreale c’è una coerenza sottile che riflette la loro attitudine sfuggente. “It’s A Beautiful Place”, nuovo lavoro del duo americano, nasce proprio da questa ambiguità fertile: un disco che sembra librarsi nello spazio, tra vette noise, interludi astratti e intuizioni melodiche che richiamano tanto il grunge quanto l’art-pop. La traccia d’apertura, “Life Signs”, imposta subito la rotta: chitarre sbriciolate, sintesi emotiva e un ritornello che galleggia sopra un caos controllato, pronto a deflagrare in assoli slabbrati e inattesi. Insomma, bisogna allacciare bene le cinture: da lì in poi, non si torna più indietro.

Se “Everyone’s Crushed” aveva rappresentato la consacrazione underground dei Water From Your Eyes, “It’s A Beautiful Place” è la conferma piena di un’identità artistica capace di evolversi senza perdere la bussola. Si tratta di un album densissimo di idee e sfumature. L’impianto sonoro si fa più robusto, senza perdere la vena imprevedibile che da sempre li caratterizza: “Nights In Armor” porta una ruvidità shoegaze, mentre “Born 2″ implode in una dolce deriva quasi ambient, “Spaceship”, invece, si lancia in una psichedelia destrutturata. E poi c’è “Playing Classics”, forse il momento più alto del disco (almeno per chi scrive), dove la band trova il perfetto punto d’equilibrio tra sperimentazione e pulsione pop. Qui, il gruppo non si limita più a decostruire le forme del passato: le riarticola con coraggio, consapevole del pubblico che ormai li osserva da vicino.

Tra riferimenti cosmici e istanze più terrene, “It’s A Beautiful Place” esplora lo spaesamento dell’esistere con lucidità nuova. Se le loro prime opere raccontavano la confusione del presente con sarcasmo e cinismo, qui il disincanto si trasforma in uno slancio poetico, perfino spirituale. Ogni brano è un frammento di un discorso più ampio sulla fragilità dell’identità, sulla relatività del significato, sull’importanza di continuare a cercare anche nell’assurdità del vivere quotidiano. Provando a tirare un po’ le somme, dunque, “It’s A Beautiful Place” non è solo un titolo ironico: è una dichiarazione di intenti, uno spazio mentale dove i Water From Your Eyes non cercano risposte definitive, ma aprono porte su mondi alternativi. Ed è un piacere seguirli mentre le attraversano.