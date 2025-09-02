Manca poco al via della XIV edizione di Spring Attitude, il festival che a Roma è punto di riferimento per la musica contemporanea tra elettronica, pop e nuove sperimentazioni. Il prossimo 12 e 13 settembre il festival segna un passaggio storico approdando dentro La Nuvola di Fuksas, icona architettonica della Capitale che, in coproduzione con EUR SpA, per la prima volta accoglie un evento musicale. Una cornice inedita che farà da scenario a due giornate dense di live e dj-set, con grandi nomi internazionali e nuove voci italiane, pronti a disegnare la mappa sonora di questa edizione.

Biglietti QUI.

Spring Attitude 2025 prende il via venerdì 12 settembre con l’apertura delle porte alle 17:30. Il Ploom Stage sarà il palcoscenico principale di questa edizione, e si aprirà con le atmosfere oniriche di Coca Puma e le visioni psichedeliche di Post Nebbia, per passare poi al debutto dal vivo di Golden Years, accompagnato da band e ospiti speciali. A seguire, il cantautorato alt-pop di Giorgio Poi e l’energia teatrale de La Rappresentante di Lista anticiperanno due momenti attesissimi: il dj-set di Apparat, che torna al festival da protagonista a dieci anni dall’ultima apparizione, e l’unica data italiana del nuovo show audiovisivo “CHROMA” del duo inglese Bicep. A chiudere la notte sarà il set imprevedibile di DJ Gigola.

Accanto ai palchi interni, il festival si aprirà anche all’esterno con SA/BLOCK PARTY, la grande festa sulla terrazza de La Nuvola. Qui, un sound system speciale accompagnerà showcase e live-set. Si parte anche qui alle 17:30 con la curatela di Rough Radio e i set di DE:MA, Lorenzo BITW, Portamento, Strada e Velia, passando per il collettivo Safffo con MANTIS, e poi ancora i live di Arssalendo, Emma e Fenoaltea, per chiudere con il dj-set di Turbolenta. Il Block Party sarà la dimensione all’aperto di Spring Attitude, un dancefloor sospeso sopra la Colombo, con la città che scorre veloce proprio sotto il festival.

La seconda giornata, sabato 13 settembre, si aprirà ancora alle 17:30 e accompagnerà il pubblico tra nuove radici sonore, psichedelia e traiettorie elettroniche. In apertura del Ploom Stage i Bouganville e l’intimità glitch di Faccianuvola introdurranno il live psych degli Alt?n Gün, per planare poi verso l’intensita de La Niña, il suono agrodolce di Marco Castello, fino all’eleganza funk-pop de L’Impératrice. Nella notte il viaggio sonoro si farà più elettronico, con le atmosfere sospese dei Planet Opal e l’energia che troverà sfogo nel dj-set di Ellen Allien.

Anche il sabato avrà la sua dimensione all’aperto con SA/BLOCK PARTY, curato in partnership con la crew di MANIA: dalla terrazza de La Nuvola Alessandro Addi darà il via a una sequenza di set che proseguirà con il b2b di Andrea Saba e Francesco Maria, le vibrazioni house di Jaden Thompson e il gran finale con DJ Tennis, capace di unire intensità narrativa e groove da dancefloor.

Il viaggio di Spring Attitude non si esaurisce con le due giornate a La Nuvola. Domenica 14 settembre il festival approda a The Hoxton Rome con Spring Attitude After Brunch, un takeover speciale a partire dalle 12.00 e fino alle 22:00, un ultimo appuntamento alla luce del giorno, dopo le notti sospese nella Nuvola, per ritrovarsi e chiudere insieme questa edizione. La lineup vedrà alternarsi i dj-set di BLCKEBY, Sofia Ara, S/A Soundsystem, Elasi e European Vampire. La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria su Dice: link.dice.fm/l66c69ec303e, l’ingresso sarà consentito fino a esaurimento della capienza.

Spring Attitude si conferma come uno dei progetti più vitali della scena musicale italiana: un festival che cambia forma a ogni edizione, senza mai perdere la propria traiettoria. Un punto d’incontro tra artisti e pubblici, tra suoni di oggi e possibilità di domani.