Credit:Bandcamp

Vengono da San Francisco e Oakland i Galore che con “Dirt” -tramite Speakeasy Studios SF – bissano il loro omonimo album d’esordio del 2020. La band è composta da Ava Rosen (basso, cantautrice e voce), Griffin Jones (chitarra, cantautore e voce), Ainsley Wagoner (seconda chitarra, voce e autrice) e Hannah Smith – batteria e voce).



L’album è stato prodotto da Jason Kick (Mild High Club, Sonny & the Sunsets) e registrato a Oakland presso Santo Recording Studio e Tunnel Vision, due studi di registrazione molto legati a produzioni underground e artisti della Bay Area. Simi Sohota si è occupato del missaggio. La produzione è volutamente asciutta e a bassa fedeltà per mantenere un’atmosfera grezza ma capace di creare quelle sensazioni un po’ pop e un po’ nostalgiche. Brani essenziali, non si distinguono certo per la lunghezza (sempre sotto i tre minuti) ma si fanno apprezzare per le armonie vocali e per i testi introspettivi.



Notiamo subito che i quattro elementi del gruppo partecipano vocalmente (e in fase di scrittura) nella realizzazione dei brani rendendo il loro stile facilmente riconoscibile.



Barcamenandosi in maniera sobria ed intelligente tra indie pop, jangle pop e garage rock questa band di San Francisco si è evoluta in maniera coerente rispetto al debutto di cinque anni fa.



Le melodie sognanti di “Fied Trip” aprono l’album mentre l’estetica quasi punk, rigorosamente acustica e minimale di “Zinger” si contrappone alla rallentata e mielosa “Dream Palace”, pop onirico dalle atmosfere eteree.



Lo stile naive di “Bastard”, lo spirito giocoso di “Pictures”, le note malinconiche di “TBDB”, le chitarre jangle di “Alexandra” e lo sviluppo in crescendo di “Timber” sono altri piccoli frammenti di un album delizioso.

Galore è un nome che richiama ricchezza sonora, espressione condivisa e abbondanza emotiva il tuyyo perfettamente in linea con il progetto collettivo della band di San Francisco.

Listen & Follow

Galore: Spotify | Bandcamp