credit: press

La pluripremiata e iconica cantante, cantautrice e produttrice Erykah Badu celebra il 25° anniversario del suo rivoluzionario secondo album in studio, “Mama’s Gun”, con “The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama’s Gun ’25”. L’attesissimo tour inizierà il 3 ottobre 2025 al noto Hollywood Bowl di Los Angeles e toccherà le principali location del Nord America e dell’Europa, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, lo Zenith di Parigi, e due esclusive tappe italiane prodotte da Bass Culture: l’Alcatraz di Milano il 7 novembre, e l’Auditorium Parco della Musica di Roma il 10 novembre.

Venerdì 7 novembre – Alcatraz – Milano

Martedì 10 novembre – Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia – Roma

Biglietti QUI.

Con una carriera lunga oltre 25 anni, numerosi Grammy Awards e un forte impatto sull’R&B e l’hip-hop contemporanei, Erykah Badu continua a essere una forza vitale nella musica e nella cultura globali. Questo tour e questo anniversario rappresentano una celebrazione dei suoi successi passati, ed allo stesso tempo una testimonianza della potenza senza tempo della sua arte.

Pubblicato nel 2000, “Mama’s Gun” ha consolidato Erykah Badu come una delle artiste più innovative e influenti della sua generazione. La miscela di elementi neo-soul, hip-hop e jazz, unita al suo stile vocale distintivo e ai suoi testi consapevoli, ha ottenuto il plauso della critica e il successo commerciale, influenzando innumerevoli artisti successivi.

La celebrazione di “Mama’s “Gun”, si preannuncia un’esperienza indimenticabile per i nuovi fan e per quelli che hanno seguito il percorso artistico di Badu nel corso degli anni. Classici senza tempo come “Bag Lady”, “Didn’t Cha Know?” e “Cleva” saranno rivistati insieme a selezioni del suo ampio catalogo mettendo in mostra il genio produttivo che l’ha resa una delle menti creative e visionarie più ricercate nel mondo della musica.