I Blur hanno annunciato i dettagli della riedizione in vinile del loro album “The Great Escape” in occasione del trentesimo anniversario.

Preorder QUI.

Quest’anno ricorre il trentesimo anniversario dell’uscita del quarto album della band, pubblicato l’11 settembre 1995, che rappresentava l’attesissimo seguito del loro album di successo del 1994 “Parklife”. Conteneva singoli come “Country House”, “The Universal”, ‘Stereotypes’ e “Charmless Man” e debuttò in cima alle classifiche degli album del Regno Unito.

Per celebrare questo traguardo, i Blur hanno annunciato che l’album sarà pubblicato in una nuovissima edizione in vinile colorato a doppia traccia masterizzata a mezza velocità. L’album uscirà il 12 dicembre per la Parlophone.

Nell’edizione del trentesimo anniversario, il primo disco contiene i 15 brani dell’album standard, mentre il secondo disco contiene una raccolta di rare b-side e brani bonus dell’epoca, molte delle quali inediti su vinile. Entrambi i dischi sono disponibili in vinile giallo e turchese e sono racchiusi in una copertina apribile con una grafica completamente nuova realizzata dall’artista e designer Tony Hung.