Billy Bragg, il cantante folk-rock britannico impegnato politicamente, ha sempre espresso con chiarezza e senza mezzi termini le sue opinioni su questioni di politica, moralità e giustizia. Ora torna con una nuova canzone che protesta contro il genocidio che Israele sta portando avanti in Palestina.

La nuova canzone di Bragg, “Hundred Year Hunger”, ripercorre l’attuale carestia a Gaza “attraverso la lente di un secolo di insicurezza alimentare e malnutrizione imposte al popolo palestinese, prima dall’imperialismo britannico, poi come arma di sfollamento di massa dallo Stato di Israele“.