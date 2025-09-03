Credit: Réka Jakabffy

A distanza di due anni e mezzo dall’uscita di “Foreground Music“, il prossimo 17 ottobre, via Kill Rock Stars, Ron Gallo pubblicherà il suo sesto LP, “Checkmate“.

Dopo anni passati a navigare tra reinvenzioni artistiche e resistenze al cambiamento, Ron Gallo arriva al suo nuovo album, “checkmate”, con una ritrovata chiarezza e senso di determinazione. Essenziale e diretto, “checkmate” segna un nuovo inizio: un distacco dal vecchio sé, dalla vecchia rabbia e dal bisogno di introspezione. Il commento sociale è sempre stato una forza trainante della musica di Gallo, e “checkmat”e trova il ponte tra i dialoghi interiori personali e l’analisi culturale, cogliendo la vulnerabilità che un tempo evitava.

Ciò che rimane qui è distillato: pensieri grezzi sull’amore, l’identità e la sopravvivenza in un mondo che sta crollando. Gallo lo definisce “un processo per uccidere il mio vecchio io“, una liberazione da anni di nascondimento, sia dietro un velo comico che dietro un muro di strumenti e rumore. Con “checkmate”, si ritrova in sintonia con un nuovo pubblico che ha scoperto la sua musica attraverso i riff virali sui social media, 7am Songs, che non ha preconcetti, ma solo il desiderio di connettersi. La vulnerabilità personale che si trova in queste canzoni è molto più facile da comprendere di quanto Gallo potesse immaginare all’inizio. Dialoghi interiori che tutti sembriamo avere, ma per i quali fino ad ora faticavamo a trovare le parole.

Ad anticipare la release ecco la title-track “Checkmate”, che il musicista statunitense, ma di origini italiane ha scritto proprio durante l’ultimo giorno di registrazioni.

Ron definisce il brano come

la mia prima vera canzone d’amore, che è anche la migliore canzone d’amore mai scritta.

“Checkmate” Tracklist:

1. Checkmate

2. Fantasy

3. Feel-It-All Phase

4. Free Advice

5. Giant Silent Disco

6. Gun To My Head

7. I’ve Already Won

8. One Catch Of The Eye

9. Somebody God Would Want To Chill With

10. Too Tired To Love You

11. Trampoline