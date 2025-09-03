In attesa dell’uscita del loro sesto LP, “Double Infinity”, prevista per venerdì 5 settembre, via 4AD, i Big Thief annunciano le date del loro nuovo tour europeo.
La band statunitense tornerà anche in Italia nel mese di giugno del prossimo anno con una data unica.
L’unico appuntamento con Adrianne Lenker e soci è previsto per domenica 14 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).
I biglietti del concerto saranno disponibili a partire dalle ore 11 di giovedì 11 settembre su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.