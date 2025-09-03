Credit: Andy Willsher

A questo punto sono tutti convinti: i Radiohead torneranno a brevissimo a suonare dal vivo.

I rumours erano iniziati a montare già poche settimane fa quando a sorpresa la band aveva pubblicato “Hail To The Thief (Live Recordings 2003-2009)“, album live che lasciava presagire imminenti buone nuove sul fronte attività concertistica da parte di cinque di Oxford.

Dalla giornata di ieri poi da quelle che sembravano essere solo chiacchiere da bar si è passati velocemente al livello spoiler grazie ad una serie di volantini apparsi in alcune città europee e prontamente immortalati dai fans che riportavano a chiare lettere luoghi e date di prossimi live dei Radiohead.

Come se non bastasse questa mattina su W.A.S.T.E., sito ufficiale che cura il merchandising della band, è apparsa, solo per poche ore, la lista completa delle date del prossimo tour, che a questo, salvo clamorose sorprese, reciterà:



4, 5, 7, 8 novembre @ Madrid (Movistar Arena)

14, 15, 17, 18 novembre @ Bologna (Unipol Arena)

21, 22, 24, 25 novembre @ Londra (The O2 Arena)

1, 2, 4, 5 dicembre @ Copenaghen (Royal Arena)

8, 9, 11, 12 dicembre @ Berlino (Uber Arena)

A quanto pare quindi Thom Yorke e soci si imbarcheranno in quello che sembra a tutti gli effetti un residence tour con 4 date consecutive in ogni città. Tra queste con nostra somma gioia c’è anche Bologna.