I Portugal. The Man sono una delle principali realtà rock degli ultimi 10 anni, tra le band indipendenti di più grande successo provenienti dagli states.

Il nuovo singolo “Denali” è il primo tassello della loro rinascita artistica, seguito dell’ottimo EP “uLu Selects Vol #2” uscito durante l’estate.

“Denali” è un ritorno in grande stile per la band dell’Alaska, un brano in cui synth deraglianti e chitarre dal gusto grunge

accompagnano la voce raffinata del frontman John Gourley.

I Portugal tornano alle radici con “Denali”, brano che prende il nome dalla più alta vetta dell’Alaska e del nord America.

E’ una nuova nascita per i Portugal. The Man, più duri e puri che mai in “Denali”, come nell’EP “uLu Selects Vol #2”, in cui hanno alzato il sipario, proponendo una raccolta di esorcismi sonori incredibilmente onesti. Nei quattro brani, la band si era abbandonata completamente al disagio, alla vulnerabilità e alla sensibilità pop distorta che solo i Portugal. The Man sanno offrire.