Gli Sparks (i fratelli Ron e Russell Mael) hanno annunciato il loro primo EP, “MADDER!“, e hanno condiviso il primo singolo, “Porcupine”. “MADDER!” è il complemento del loro ultimo album, “MAD!”, uscito a maggio per Transgressive. “MADDER!” uscirà il 3 ottobre, sempre per Transgressive.

I fratelli Mael hanno dichiarato in un comunicato stampa: “Non volendo che la follia di Mad! finisse e incoraggiati dalla fenomenale reazione a MAD!, ci siamo ritirati in studio in modo affrettato ma intenso per registrare una novità assoluta per gli Sparks: un EP. MADDER!, un complemento di quattro canzoni all’album, è per tutti coloro che non sono ancora abbastanza MAD! Speriamo che queste nuove canzoni vi portino in un luogo ancora più MAD!“.

Tracklist:

