Provocazione, stranezza, azione con un fondo di verità…quando c’è di mezzo Morrissey c’è sempre tutto da prendere con le mole. Sta di fatto che oggi su “Morrissey-Solo.com” è comparso questo post (chiamato “A soul for sale”) che vi andiamo a riprendere. Vedremo un po’ se ci saranno eventuali sviluppi a questa “azione” che Morrissey vuol portare avanti relativa a una presunta vendita di tutto quello che lo riguarda in merito agli Smiths…

A quanto pare, Morrissey non ha altra scelta che mettere in vendita tutti i suoi interessi commerciali relativi agli “Smiths” a qualsiasi parte interessata/investitore. Ciò includerebbe i diritti esclusivi e completi di Morrissey su:

Il nome “The Smiths”, creato da Morrissey. Tutte le cover degli Smiths, curate da Morrissey. Tutti i diritti di merchandising degli Smiths. Tutte le canzoni degli Smiths, sia dal punto di vista dei testi che della musica. Tutti i diritti di sincronizzazione. Tutte le registrazioni degli Smiths. Tutti i diritti contrattuali per la pubblicazione degli Smiths.

Morrissey: “Sono stanco di ogni legame con Marr, Rourke, Joyce. Ne ho abbastanza di associazioni maligne. Con tutta la mia vita ho pagato il mio giusto tributo a queste canzoni e a queste immagini. Ora vorrei vivere lontano da coloro che mi augurano solo male e distruzione, e questa è l’unica soluzione. Le canzoni sono me stesso, non sono nessun altro, ma portano con sé comunicazioni commerciali che si spingono oltre ogni limite per creare quanto più terrore e rancore possibile, anno dopo anno. Ora devo proteggere me stesso, soprattutto la mia salute“.

E’ riportata anche una mail a cui riferirsi per poter avere informazioni se si fosse interessati: eaves7760@gmail.com