Hatchie ha annunciato il nuovo album “Liquorice“, in uscita il 7 novembre per Secretly Canadian, e ha condiviso il primo singolo, “Lose It Again”.

Realizzato in collaborazione con la produttrice Melina Duterte (alias Jay Som), il disco esplora i temi del desiderio e dell’ossessione nell’ambito della scoperta di sé.

Hatchie afferma: “Questo album mi sembra il culmine di tutto ciò che ho voluto fare con questo progetto sin da quando l’ho iniziato. Mi sono concentrata sui dettagli più sottili del percorso dell’amore trovato e perso, ispirandomi ai miei film romantici tragici preferiti. Non mi sono mai sentita così in sintonia con un album e non vedo l’ora di condividere questa esperienza con tutti“.

Dopo aver trascorso molto tempo a Los Angeles, Pilbeam e il suo compagno di band e partner di lunga data Joe Agius hanno deciso di prendersi una pausa dai tour e sono tornati in Australia, dove lei si è concentrata sulle relazioni più strette. “In definitiva, l’ispirazione per l’album è venuta dal vivere una vita molto semplice e dall’avere il tempo di riconnettersi con me stessa e stare da sola con i miei pensieri“.

La scrittura è avvenuta a Brisbane tra il 2022 e il 2023, e successivamente a Melbourne. Pilbeam ha cercato di lavorare da zero senza punti di riferimento fissi, permettendo alle idee di svilupparsi lentamente e accettando i limiti percepiti. “Volevo vedere i miei limiti come punti di forza che influenzano il mio stile“, dice.

Registrato nello studio casalingo di Duterte con Stella Mozgawa (Warpaint, Courtney Barnett) alla batteria, “Liquorice” è stato mixato da Alex Farrar (Wednesday, MJ Lenderman) e masterizzato da Greg Obis (Dutch Interior, Slow Pulp, Wishy).

Tracklist:



Only One Laughing

Liquorice

Carousel

Sage

Someone Else’s News

Wonder

Lose It Again

Anchor

Part That Bleeds

Stuck