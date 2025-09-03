credit: press

“Say Something” è il nuovo singolo dei bolognesi Naïmah, affascinante quartetto composto da Beatrice Lenzini (voce), Fabio Mazzini (chitarra e grancassa), Giovanni Tamburini (flicorno) e Luca Pasotti (basso fretless), con un sound ipnotico in bilico tra

folk, soul e desert blues, cantato rigorosamente in lingua inglese.



Si tratta della seconda anticipazione dall’omonimo album d’esordio della band in uscita il 10 ottobre 2025 per la label di culto Brutture Moderne, e sarà disponibile sia su CD che in formato vinile.

I Naïmah si incontrano per la prima volta nel 2023 alle jam session bolognesi e tra loro scatta subito l’alchimia giusta che li porta a creare questa band caratterizzata da una formazione non usuale. La particolarità risiede nell’assenza di un batterista: il groove viene creato in modo essenziale e minimale attraverso l’uso di cassa e percussioni che danno respiro e spazio a melodie e armonie. Le loro sonorità si muovono in un territorio evocativo ed affascinante, dove il desert blues incontra sfumature di soul, creando un’esperienza musicale intima e profondamente suggestiva.



A parlarci della genesi e del significato di questo primo singolo è lo stesso quartetto bolognese:





Il brano ruota attorno a una richiesta semplice solo in apparenza: dire qualcosa, ma dirlo nel momento giusto, quando tutto è ancora fragile e vero. C’è un’urgenza sottile, quasi sussurrata, nel chiedere che il primo sguardo del mattino non sia abitato dal silenzio, o da parole vuote, ma da qualcosa che sappia restituire autenticità e presenza. Il testo è minimale, ma la ripetizione delle frasi e il loro ripiegarsi su sé stesse creano un senso di desiderio trattenuto, quasi ossessivo. È una richiesta che non viene gridata, come se la persona che parla sapesse già che forse non ci sarà una risposta all’altezza.



Naïmah sceglie la delicatezza come chiave d’accesso a un tema che invece pesa, eccome. I suoni sono morbidi, curati ed essenziali. Il cantato è dolce, quasi sommesso, ma mai distante: è lì, vicino, come chi prova a dire qualcosa senza sapere se verrà ascoltato davvero.



Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato da Calzini Spaiati Production. Semplice nella forma, ma ricco di significato, il video mostra i quattro membri della band seduti uno di fronte all’altro, in una sequenza continua di alternanze.





Il videoclip di ‘Say Something’ si muove nello stesso spazio sottile e sospeso del brano: quello della comunicazione. Si parla, si ascolta, si rimane in silenzio. Le immagini scorrono come in una conversazione reale, fatta di parole dette, non dette, e sguardi che valgono quanto i dialoghi.



L’idea delle sedie poste vis-à-vis diventa simbolo: un luogo di confronto e vicinanza, ma anche di distanza e incomprensione. Non c’è una narrazione lineare, non c’è una storia raccontata: piuttosto, c’è un’osservazione, una finestra aperta su qualcosa di quotidiano e riconoscibile. In alcuni momenti, i primi piani si stringono sul volto di chi canta, quasi a interrompere la conversazione visiva per lasciare spazio a quella interiore, più intima.



Il risultato è un’immagine semplice ma densa, che lascia spazio a chi guarda per interpretare, per leggere nei silenzi e nelle espressioni lo stesso interrogativo che attraversa il testo del brano: quanto è difficile, oggi, capirsi davvero?



