In un disco che, per ammissione della stessa Samira Winter, trasuda nostalgia e romanticismo (le canzoni praticamente sono un “saluto” a Los Angeles, città che la cantante ha lasciato per andare a New York) non poteva che esserci copertina di un bacio, una di quelle immagini e sensazioni che restano dentro e che poi si fanno ricordare sempre con affetto, ma anche con rammarico e pure con rimpianto a volte. Dal punto di vista iconografico la nostra fanciulla quindi non sbaglia nulla, mentre dal punto di vista musicale forse questo “Adult Romantix” non gira sempre alla grande.

Credit: Bandcamp

Il sound di Winter, in questo album, non è certo quello di “Endless Space”, disco che ho adorato per il suo taglio onirico e visionario, ma sembra guardare con “affetto” anche un taglio indie-rock seppur piacevolmente imbevuto di suggestioni morbide e sognanti. Sta di fatto che una partenza come “Just Like a Flower” con quel taglio grintoso e pimpante (quasi alla Wishy, giusto per fare un nome che adoro) sembrerebbe quasi farci pensare che la fanciulla abbia davvero voglia di alzare i giri del motore, invece il brano si rivela una specie di “unicum”, perché da lì in avanti andiamo a scivoltare per lo più su percorsi più rallentati e stratificati, in cui però mi pare che nè la parte melodica nè l’aspetto sonoro arrivino a catturare l’ascoltatore veramente.

Intendiamoci, se nostalgia dev’essere io credo che questo mix di emozioni ed emotività ci possa stare, anche un mix confuso, non faccio fatica a crederlo, però quello che proprio mi manca sono canzoni con una presa importante: qui tra ritmi blandi, chitarre riverberate ma non troppo, frangenti intimi e da cameretta non emerge quasi mai una melodia realmente accattivante e sopratutto siamo in un limbo, con un sound che sembra voler guardare con simpatia al dream-pop e allo shoegaze ma senza convinzione, con troppa maniera se mi posso permettere e la cosa mi sorprende da una come Winter, che qui mi pare avere un po’ il freno a mano tirato, come se fosse vittima di una nostalgia che le impedisse di mollare gli ormeggi. La parte centrale del disco poi mi pare davvero con poco fiato e poche idee, con soluzioni anche fin troppo sdolcinate (“Without You”), mentre il finale è fin troppo compassato, con una serie di brani molto raccolti e intimi che però mi sembrano abbastanza impalpabili o col pilota automatico in un prevedibile crescendo (“Candy #9”).

Non che le cose carine non ci siano. La pulsante “Hide-A-Lullaby”, il ritornello di “Misery” che fa tanto, tantissimo anni ’90 con quell’impianto sonoro sotto, la delizia veramente etera (questa sì, finalmente!) di “Hollow”, sono segnali che il tocco della fanciulla c’è sempre, ma per il resto mi pare che il disco non entrerà nei top della sua discografia.