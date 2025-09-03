credit: Riccardo Carpa

“Surtùm” di Massimo Silverio uscirà il 10 Ottobre per Okum, anticipato dal nuovo brano ‘’Zoja”.

Massimo Silverio è uno dei nomi più rappresentativi del nuovo panorama musicale italiano, capace di crearsi una nicchia nella scena indipendente con il suo stile inconsueto e avanguardista, influenzato dal folklore della Carnia e da un personalissimo songwriting.

Nel nuovo album sarà presente anche “Sorgjâl”, brano condiviso all’inizio dell’estate.

“Surtùm” arriva a due anni di distanza da “Hrudja“, album che ha reso Massimo Silverio un artista da tenere d’occhio, grazie al personale stile in cui fonde il folklore della sua terra e cantautorato, un sapiente e azzardato mix della poetica e delle atmosfere di De Andrè, David Sylvian e Anna Von Hausswolff, le atmosfere mantriche degli arrangiamenti colossali degli Swans e il minimalismo elettro-acustico dei Massive Attack di “Mezzanine”.

Massimo tornerà presto dal vivo con l’ultimo concerto di presentazione integrale di “Hrudja” il 5 Settembre a Campobasso, mentre il 27 settembre all’Auditorium Candoni di Tolmezzo avrà luogo l’anteprima live del nuovo album “Surtùm”.

Prodotto da Manuel Volpe, “Surtùm” è stato scritto da Massimo Silverio e arrangiato insieme a Nicolas Remondino e Volpe stesso, già al suo fianco in “Hrudja”. Il disco si arricchisce della partecipazione del musicista Mirko Cisillino (C’mon Tigre) qui alle prese con corno e tuba, Flavia Massimo (Teho Teardo) al violoncello, Benedetta Fabbri al violino e Martin Mayers al corno delle Alpi. “Surtùm” è un nuovo passo dello sviluppo dell’artista friulano, frutto della profonda condivisione maturata con il suo trio durante gli ultimi anni di tour.

Come per il precedente album anche “Surtùm” è cantato nella lingua dei luoghi natii di Massimo Silverio.

Proprio l’artista racconta: “Mi sono chiesto: in quale luogo si conserva la memoria? Questa domanda mi ha portato a cercare quel punto in cui reale e metafisico si toccano, si incontrano. Un luogo in cui immagino che ogni azione, ogni gesto, vadano a depositarsi una volta che la loro eco si è spenta ed è rimasto solo il silenzio. L’accesso a questo luogo, potrebbe forse nascondersi sulla nostra stessa pelle, sui luoghi, le case, i boschi, i prati o le montagne o qualunque altro luogo quando entra in contatto con il nostro cuore, con la nostra anima ?“.

“Surtùm” è un viaggio di pace e grazia, una lenta discesa nella natura oscura dell’uomo, un album con cui Massimo Silverio cerca di esorcizzare i tempi oscuri di violenza e odio che stiamo vivendo. In friulano ‘Surtum’ si traduce come palude o come prato acquitrinoso. Nel caso specifico del disco si intende un luogo dove si depositano canti e preghiere, nostre o di altri.