L’artwork in copertina a volte dice molto se non tutto sulla natura di un album ed è vero nel caso negli Everything Else da Liverpool, duo capace di creare rarefatte atmosfere di matrice dream pop e shoegaze, morbide e sognanti per poi avventurarsi in brani taglienti, con chitarre aggressive, un sound rumoroso e abrasivo suonato con assoluta convinzione.

Caratteristiche già evidenti nel mini EP “Two Monkeys” a cui aveva collaborato Neil Halstead che viene incluso in “Another One Making Clouds” a far da ponte tra presente e recente passato, la rabbia e le atmosfere riflessive di “Deep Mind”, l’impatto melodico della title track, di “Hollow Surrounds”, di “Uncertain” e la complessità sonora di brani come “Watch”.

Un risultato di alto livello, ideato e registrato da due diciannovenni che si conoscono da quando di anni ne avevano sei e mettono a frutto l’alchimia personale e musicale raggiunta in delicate ballate come “So Long” e in una intensa cavalcata finale (“In Bed”) che lascia intravedere quello che potrebbe essere il futuro degli Everything Else, band giovane ma già matura e sicura dei propri mezzi.

