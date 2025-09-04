credit: press

Dopo l’uscita del singolo “Night Crawling” all’inizio di quest’anno e il successo dell’album di debutto della band nel 2024, che ha visto la band conquistare una posizione nella Top 15 della classifica ufficiale, gli Howlers tornano alla ribalta in vista dei loro più grandi concerti di sempre con il nuovo singolo “You Can Be So Cruel”.

“You Can Be So Cruel” è una lettera d’amore sicura e sensuale, un ricordo di quegli incontri notturni che ti hanno spinto a una posizione conflittuale, lo sconosciuto che passeggia nel tuo bar preferito con l’intenzione sicura di perseguire qualsiasi cosa gli passi per la mente.

Dopo aver registrato in studio il primo album della band, il frontman Young ha deciso di lanciarsi una sfida e realizzare un disco che suonasse meglio, senza mettere piede in uno studio. Così tutte le voci, tutte le chitarre, tutti i sintetizzatori sono stati registrati a casa e su Skype e Teams con il produttore Chris Ostler, con l’idea di realizzare un disco che rompesse gli schemi di ciò che è possibile.

Parlando del brano, il frontman Adam Young dice: “Il brano è una lettera d’amore al contrario. Tutti noi siamo stati travolti dai nostri sentimenti per qualcuno, ignorando i segnali di allarme e finendo per soffrire. Il brano è un sicuro ‘F*** You’ rivolto a quelle persone. Sono sicuro che ci saranno persone che ascolteranno questo brano e penseranno immediatamente a qualcuno in particolare che li ha portati a ignorare tutti i segnali“.

Con qualche anticipazione sul tanto atteso secondo album della band, The Howlers e Young sono determinati a dare seguito al successo in classifica del loro album di debutto dello scorso anno con una nuova direzione audace e affascinante.