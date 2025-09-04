Domani, venerdì 5 settembre, David Byrne pubblicherà, via Matador Records, il suo nuovo album, “Who’s The Sky?”, il primo in oltre sette anni.

Il musicista scozzese è passato al Tonight Show Starring Jimmy Fallon per parlare del suo nuovo LP, ma anche del suo imminente matrimonio e delle sue collaborazioni con Olivia Rodrigo e Fred Armisen.

Inoltre l’ex Talking Heads ha proposto anche tre canzoni, “What Is The Reason For It?”, “Houses in Motion” ed “Everybody Laughs”, registrate dal vivo alla Rough Trade di New York City.