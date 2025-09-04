Credit: NC Hernandez

A distanza di quattro anni da “Other You” e di appena tre mesi dallo strumentale “Music For Writers”, Steve Gunn tornerà il prossimo 7 novembre, via No Quarter Records, con il suo settimo LP, “Daylight, Daylight“.

Il musicista nativo della Pennsylvania, ex componente dei Violators di Kurt Vile, rappresenta da oltre un decennio l’avanguardia del rock chitarristico americano, uno sperimentatore capace di mescolare come un maestro psichedelia, folk e canzone d’autore.

Per il nuovo album Steve Gunn ha voluto catturare l’intimità del suonare da solo, il senso di possibilità e scoperta che scatta quando si siede a scrivere, creando al contempo un ricco mondo sonoro in cui l’ascoltatore può immergersi.

Invece di mettere insieme una band per dare corpo alle canzoni, come ha fatto per i precedenti album, ha coinvolto un unico collaboratore principale: il produttore James Elkington, un vecchio amico e collaboratore di lunga data (che ha anche prodotto l’album di Gunn del 2019 “The Unseen In Between“).

Elkington è noto come chitarrista, ma Gunn gli ha chiesto di contribuire con arrangiamenti per archi e fiati, ispirati in parte dalla musica di cui hanno parlato nel corso degli anni (ad esempio Mark Hollis, Ennio Morricone, The Fall, Basil Kirchin) e dall’evoluzione del loro rapporto nella realizzazione di dischi, sia insieme che con altri.



Hanno presto trovato un processo di lavoro fruttuoso per ‘Daylight Daylight’: Gunn registrava demo solisti e li inviava a Elkington, che aveva carta bianca per sviluppare gli arrangiamenti da solo.

Lavorando principalmente presso i Nada Studios di Elkington a Chicago, continuavano ad aggiungere elementi – un sussurro di synth, una sovraincisione di chitarra, una linea di percussioni smorzata – ma erano fedeli alla relativa essenzialità del loro approccio iniziale. Hanno contribuito anche Macie Stewart (violini e viola), Ben Whiteley (violoncelli), Nick Macri (contrabbasso) e Hunter Diamond (fiati).

Ad anticipare l’uscita ecco il nuovo singolo “Nearly There”, che potete ascoltare qui sotto.

“Daylight Daylight” Tracklist:

1. Nearly There

2. Morning On K Road

3. Another Fade

4. Hadrian’s Wall

5. Daylight Daylight

6. Loon

7. A Walk