credit: press

Il duo grunge/shoegaze Softcult, di cui abbiamo parlato spesso nelle nostre pagine, pubblicherà il suo primo album completo, “When A Flower Doesn’t Grow“, il 30 gennaio 2026 tramite Easy Life Records. L’album, a quanto ci dicono le note stampa, segna il lavoro più audace e vulnerabile del duo, scritto durante un periodo di sconvolgimenti e scoperta di sé. È sia una catartica rivelazione che una potente rivendicazione di identità, che mostra le Softcult all’apice delle loro capacità creative.

“Ero bloccata. Stavo scomparendo, rimpicciolendomi, appassendo“, spiega la cantante Mercedes Arn-Horn. “La verità è che nulla può prosperare in un ambiente soffocante“. Questo spirito di resilienza e sfida permea tutto il disco, che affronta cicli di abuso, oppressione sistematica e conformismo tossico, offrendo al contempo un messaggio di empowerment e crescita.

In concomitanza con l’annuncio, le Softcult hanno pubblicato il loro nuovo singolo “16/25″, che offre un altro assaggio del mondo introspettivo e ferocemente onesto dell’album.

Parlando del singolo, Mercedes racconta: “Questa canzone parla del comportamento predatorio degli uomini più anziani che adescano le donne più giovani. Sottolinea il doppio standard e le aspettative impossibili che il patriarcato impone alle giovani donne nella nostra società, e la dissonanza cognitiva che gli uomini più anziani che predano le giovani donne perpetuano mentre cercano di possederle e controllarle“.

Musicalmente, le Softcult continuano ad ampliare la loro ricca miscela di grunge, shoegaze e texture alt-rock, intrecciando riff carichi di fuzz e paesaggi sonori onirici con un lirismo crudo e confessionale. Il risultato è allo stesso tempo intimo e universale: un disco per chiunque si sia mai sentito intrappolato o sminuito dall’ambiente circostante, e un grido di battaglia per nutrire noi stessi e gli altri nella ricerca della libertà e dell’autenticità.

Tracklist:

1) Intro

2) Pill To Swallow

3) Naive

4) 16/25

5) She Said, He Said

6) Hurt Me

7) I Held You Like Glass

8) Queen Of Nothing

9) Tired!

10) Not Sorry

11) When A Flower Doesn’t Grow