Credit: Laura Marie Cieplik

Dopo aver conquistato tutti con il loro debutto full-length, “Prelude To Ecstasy“, uscito a febbraio 2024, The Last Dinner Party torneranno il prossimo 17 ottobre, via Island / Universal, con un nuovo LP, “From The Pyre”.

Registrato a Londra nella primavera 2025 con il produttore Markus Dravs (Arcade Fire, Florence + The Machine, Coldplay), “From The Pyre” rappresenta una vera e propria metamorfosi per The Last Dinner Party.

Un disco che si addentra in territori più oscuri e viscerali, crudi e magnetici, senza rinunciare all’intensità melodica che le ha rese celebri.

Qui la band costruisce un immaginario epico e teatrale: un viaggio tra distruzione e rinascita, passione e luce, popolato da figure archetipiche e visionarie – cowboy e santi, fucili e falci, mari in tempesta, incendi e icone immortali. Ogni canzone diventa un racconto allegorico, capace di trasformare emozioni personali e quotidiane in un mito collettivo, con una forza narrativa che unisce intimità e grandiosità.

La band londinese arriverà anche in Italia a presentarlo a febbraio 2026.

Un solo appuntamento con loro nel nostro paese previsto per venerdì 13 al Fabrique di Milano.

I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle ore 10 di venerdì 12 settembre su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘.