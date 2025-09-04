The Weeknd arriverà in Italia a luglio 2026.
Con il suo “After Hours Til Dawn Stadiums Tour” il musicista e produttore canadese presenterà il suo sesto LP, “Hurry Up Tomorrow“, uscito lo scorso gennaio via XO / Republic Records.
Una sola data nel nostro paese (in cui sarà accompagnato da Playboi Carti) prevista per venerdì 24 allo Stadio San Siro di Milano.
I biglietti per il concerto andranno in vendita generale a partire dalle ore 12 di venerdì 12 settembre su ‘Livenation.it‘ e ‘Theweeknd.com/tour‘.