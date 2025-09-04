Credit: Hannah Bruynzeel

Gli Honey I’m Home sono una nuovissima band olandese: stando al loro profilo Spotify finora hanno realizzato appena un singolo.

Ora arriva un nuovo brano, “Alive”, prodotto dagli stessi Honey I’m Home e mixato da Sonny Diperri (Julie, DIIV, Protomartyr, Glixen), in attesa delle loro partecipazioni al Reeperbahn di Amburgo e del Left Of The Dial di Rotterdam, nonché all’apertura del tour europeo degli Hotline TNT.

La cantante Sofie Ooteman dice del pezzo:

“Alive” è una canzone che parla di convivere con il dolore cronico e dell’essere delusi dal sistema sanitario. La sensazione di gridare aiuto ma di essere spinti sempre più in profondità nel buco nero della sofferenza eterna.

Questa canzone è così personale che Sofie si rifiuta di approfondire ulteriormente:

Ascoltala e capiscilo da sola, vattene e lasciami in pace!!!!!!!!

Dopo un inizio delicato dalle sensazioni lo-fi, la canzone prende vita grazie a potenti chitarre, che ci portano, invece, su territori shoegaze pieni di passione.

