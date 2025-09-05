Fatemi usare una parola per descivere quello che ho appena ascoltato…stordente. Si ecco, questa è la parola giusta. Kim Field e John Cep ci portano in un mondo sonoro in cui lo shoegaze s’incontra e si amalgama alla perfezione con la psichedelia. Il risultato è così inebriante e rigoglioso che, alla fine dell’ascolto, ci si ritrova confusi, colpiti e disorientati, ma anche eccitati, perché permane una necessità di averne ancora: “Love Pedals” entra in circolo e non ci basta. Ne vogliamo ancora.

<a href="https://thestargazerlilies.bandcamp.com/album/love-pedals">Love Pedals by The Stargazer Lilies</a>

Il suono è denso e ricco di riverberi, spaventa e affascina nelo stesso tempo. Ci si avvicina con circospezione, quasi come se dovessimo studiare qualcosa che sembra spaventarci ma poi ci troviamo con le braccia aperte per accogliere un profumo che ci rende liberi ed estasiati.

Adoro quando la band si muove su terreni quasi limacciosi, oscuri e inglobanti, penso a “Trans Med” o “Ambient Light”, come se stessimo ascoltando del doom-shoegaze, ma il duo non è da meno quando invece l’aria si fa più delicata, romantica e dolce, ma con quel tocco alla Lynch, come se in agguato ci fosse sempre un tocco agrodolce in mezzo allo zucchero (“Perfect World”). Se avete voglia di un viaggio nella psichedelia, beh, subito sotto con “Shining Yellow”, che praticamente è come se uscisse dalla penna di Kevin Shields strafatto di LSD.

Magie riverberate e celestiali ci fanno compagnia in “Heaven Knows”, che veramente ci porta in paradiso, mentre “Hold Tight” sembra provenire da un mondo a parte con la sua struttura quasi scheletrica: ci si chiede dove sia finita la magniloquenza sonora precedente ma non facciamo in tempo a risponderci che quell’assolo deragliante ci entra nel cervello lasciandoci senza fiato; una specie di canzone pop-noir, con dei bagliori improvvisi di redenzione e una tensione drammatica che sembra non volerci mollare mai. Un pezzo che non ci si crede.

Ragazzi, che disco…che disco!!!

Listen & Follow

The Stargazer Lilies: Bandcamp

