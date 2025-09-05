La prossima settimana ci sarà il ventesimo anniversario del quarto album in studio dei Sigur Rós, “Takk…”.

Oggi, la band post-rock islandese ha annunciato che festeggerà la ricorrenza con un’edizione speciale, che includerà due brani inediti.

“Melrakki” e “Elfur” erano state scritte e registrate per “Takk…”, ma, all’epoca, non erano state incluse nell’album. L’edizione anniversario conterrà versioni rimasterizzate di tutte le canzoni.

Sempre per l’anniversario di “Takk…”, sarà disponibile un cofanetto in edizione limitata con 5 vinili da 10″, mentre gli altri formati, ovvero 3 vinili da 12″ e CD saranno disponibili nei negozi alla fine del mese.

Ecco i due inediti…

Ricordiamo che il 9 e il 10 settembre i Sigur Ros saranno al Teatro Arcimboldi di Milano.