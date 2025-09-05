Dopo aver condiviso solo ieri un nuovo singolo, “Loser“, una collaborazione con Djo, i Tame Impala annunciano oggi i dettagli del loro quinto LP, “Deadbeat“, in arrivo il prossimo 17 ottobre, via Columbia Records, a distanza di oltre cinque anni e mezzo dal precedente, “The Slow Rush“.

Kevin Parker, titolare del progetto, lo ha registrato tra Fremantle e il suo studio casalingo a Injidup, Australia.

La press-release fa sapere che

Parker scolpisce una collezione di esplorazioni club-psych incredibilmente potenti come veicolo per alcune delle sue composizioni più dirette e coinvolgenti fino ad oggi. L’album è profondamente ispirato alla cultura bush doof e alla scena rave dell’Australia occidentale, trasformando i Tame Impala in una sorta di gruppo rave primitivo del futuro.