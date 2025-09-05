Il What Goes On torna a Parma con la sua seconda edizione sabato 13 settembre nella suggestiva cornice di Barriera Bixio.

L’iniziativa è curata dall’associazione Myth APS con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Parma e offrirà la possibilità di ascoltare quattro gruppi della scena musicale indipendente dal vivo ad ingresso libero a partire dalle ore 18.

Sul palco si alterneranno Sacrobosco, progetto elettro-sperimentale di Giacomo Giunchedi, i Mondaze, quartetto faentino dallo shoegaze evocativo e stratificato, i Forty Feet Tall, band post-punk energica da Portland (USA), e i correggesi Gazebo Penguins, tra le migliori realtà emo-rock in Italia e autori dell’ottimo “Temporale“, loro sesto LP uscito all’inizio dell’anno per Dischi Sotterranei.

Oltre ai live, ad animare la giornata sarà presente il DJ set di Black Cab Selection e Dj Gaido, un’area vintage market curata da Lookback, una piccola esposizione di artisti locali, lo street food targato Da Romano e la presenza di Maghes, alla gestione del servizio bar.

What Goes On conferma la propria vocazione quale progetto dedicato alla promozione della musica indipendente e alla riattivazione degli spazi urbani attraverso cultura, partecipazione e contaminazioni artistiche. L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Parma, si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dei talenti della scena musicale contemporanea, con particolare attenzione alle realtà emergenti e indipendenti. La manifestazione, interamente a ingresso gratuito, intende favorire la fruizione culturale da parte di un pubblico ampio ed eterogeneo, contribuendo al tempo stesso a rafforzare il legame tra la città, i suoi cittadini e gli spazi urbani recentemente restituiti alla socialità.