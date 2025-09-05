Il tessuto, il collante di “An echo of love” è la miscela di art rock, blues, club e downtempo, che rende l’ascolto molto gradevole. La voce di Kenny e la chitarra di Howarth regalano un’esperienza calda e “fisica”. Le derive desert blues e i momenti più sperimentali aggiungono strati interessanti e una bella profondità al lavoro. È un disco pulsante, energico e con alcuni momenti più audaci e ipnotici. Serpeggia una forte sensualità. Come dice il titolo, un’eco d’amore. “An echo of love” è un’esperienza mutevole che cresce in maniera esponenziale, perciò la mia raccomandazione è di dedicare a questo album decisamente più di un ascolto.

Credit: Andrin Fretz

“Echoes of Grace” apre il disco creando subito un legame con il precedente album “Violet Drive”, dando subito un timbro crepuscolare e sensuale insieme. “How The Light Gets In” dà il via alle esplorazioni rhythm and blues dove le percussioni e la chitarra ti trascinano in un’atmosfera magica e sognante. “Bell” affonda gli artigli sul rhythm and blues imbastardito con il club. In “The Orb, TX” sono club, downtempo e art-rock che si mischiano. Elettronica e chitarra si fondono in maniera davvero godereccia. Arriviamo a “Eden to Eden”, un desert blues che all’inizio è scarno, straniante e poi ti cattura con un fraseggio ipnotico e diventa sinuoso come un serpente a sonagli. “Love In The Underground” riprende la strada di “The Orb,TX”, ritmi e chitarra rendono impossibile stare fermi. Nella seconda parte poi la chitarra si abbandona ad assoli e variazioni desert blues che dialogano alla grande con i ritmi da club. È tempo di rilassarsi e sognare con “Beyond The Pale”, una ballata con affascinanti echi di Tom Waits e Leonard Cohen. “I Remember You A Dancer” è il brano più dancefloor. Caldo, sensuale, trascinante. L’inizio di “Down With The Night (Pt. II)” ci introduce invece in pieno territorio “White Light/White Heat” per poi trasportarci in un godibilissimo indie-rock. Il brano finale, “The Bay”, è il più tradizionale del disco. Una ballata dolce e armoniosa che chiude il sipario.

L’album è stato creato tra Toscana, Roma, Zurigo, Berlino e Austin Texas. La formazione vede l’ingresso di Tim Gardner (tastiere) e Pascal Karier (batteria), aggiunti ai membri storici Edmund Kenny (voce ed elettronica) e Lawrence Howarth (chitarra).

Il lavoro dei Kerala Dust è un fuoco in continuo mutamento. Ha molto fascino e regala bellezza ascolto dopo ascolto. Un viaggio sonoro che si muove tra le sabbie del deserto e le luci di un club underground. Un’auto da corsa che sfreccia mentre il pilota guarda dallo specchietto retrovisore con malinconia.