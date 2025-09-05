Gruff Rhys, il leggendario frontman dei Super Furry Animals e acclamato artista solista torna nel nostro paese per presentare dal vivo il nuovo album “Dim Probs” (in uscita il 12 settembre per Rock Action Records).
Ecco le date nel dettaglio:
Mercoledì 11 marzo 2026 | Covo Club Bologna
Giovedì 12 marzo 2026 | Unplugged in Monti Chiesa Valdese, Roma
Biglietti disponibili su Dice.
Un’occasione unica per immergersi nell’universo visionario e senza tempo di Gruff Rhys.
Marzo 2026: le date italiane di Gruff Rhys (Super Furry Animals) sono due
Gruff Rhys, il leggendario frontman dei Super Furry Animals e acclamato artista solista torna nel nostro paese per presentare dal vivo il nuovo album “Dim Probs” (in uscita il 12 settembre per Rock Action Records).