Matt Pryor, voce dei The Get Up Kids, ha annunciato il suo nuovo album solista “The Salton Sea“, e rende disponibile il brano che dà il titolo all’album.

Il titolo è ispirato all’omonimo lago della California meridionale, un cosiddetto lago “terminale” in cui non affluisce nuova acqua, lasciando il resto altamente salino a causa dell’evaporazione e dell’inquinamento. Riguardo all’album, Pryor spiega in un comunicato stampa:

La storia che raccontano queste canzoni riguarda un periodo della mia vita. L’autunno che lasciava il posto alla primavera perché l’inverno era stato un blackout. Di come i bei tempi fossero fantastici fino a quando un giorno non lo furono più. Di come ho perso me stesso e ferito le persone a cui tengo. Di come ho ricevuto un aiuto che non è durato e di come ho perso la fiducia nell’aiuto che invece è durato. Di come sono uscito dall’altra parte di tutta questa prova solo per rendermi conto che sono ancora un lavoro in corso, che lo siamo tutti.

Tracklist:



1 The Salton Sea

2 Barrymores

3 The Imperfectionist

4 Union Transfer

5 The Dishonesty

6 Harden Your Heart

7 Maria

8 I Don’t Pray

9 Darken My Door

10 Doubt