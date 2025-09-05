“Different Class”, super classico della discografia dei Pulp torna alla ribalta dopo trent’anni.



Il 30 ottobre, l’album sarà ristampato in un cofanetto deluxe di 4 LP, con l’aggiunta dello storico live a Glastonbury del 1995.



“L’esibizione a Glastonbury nel giugno 1995 sarà sempre il concerto più significativo della carriera dei Pulp“, dice Cocker. “Tre settimane dopo che Common People ha raggiunto il secondo posto nelle classifiche nazionali, la band ha sostituito all’ultimo minuto gli Stone Roses. Abbiamo suonato Sorted For Es & Wizz, Mis-Shapes e Disco 2000, tutte al loro debutto dal vivo. Questa è la prima volta che l’intero concerto (compresa la lunga intro basata sul drone) è stato reso disponibile. È la vostra occasione per rivivere un momento storico“.





“Questa versione in doppio album di Different Class lo farà suonare molto meglio“, insiste Cocker. “Eravamo ossessionati dal fatto che questo fosse il nostro album ‘pop’…ora, 30 anni dopo, siamo finalmente pronti per ascoltare Different Class in tutto il suo splendore. Una classe davvero diversa“.



All’interno si trova un libretto di 28 pagine con immagini inedite e il classico design “Scegli la tua copertina”. Il cofanetto deluxe ripropone infatti la copertina originale con apertura e include una stampa 12“x24″ dei sei ritagli di cartone della band da mettere dove si vuole.



“Different Class” uscirà il 24 ottobre 2025, tramite UMR/Island Records. Preordina il cofanetto deluxe 4LP o 2CD qui.

Tracklist:



LPs 1 and 2 – Original album remastered

Side One

Mis-Shapes 3:47 Pencil Skirt 3:11 Common People 5:51

Side Two

I Spy 5:55 Disco 2000 4:34 Live Bed Show 3:29

Side Three

Something Changed 3:19 Sorted For E’s & Wizz 3:40 F.E.E.L.I.N.G.C.A.L.L.E.D.L.O.V.E. 6:01

Side Four

Underwear 4:06 Monday Morning 4:18 Bar Italia 3:44

LPs 3 And 4 – Live At Glastonbury, 1995

Side One

Common People Drone Intro 3:28 Do You Remember The First Time? 4:00 Razzmatazz 4:44 Monday Morning 5:16

Side Two

Underwear 5:17 Sorted For E’s & Wizz 4:34 Disco 2000 5:45 Joyriders 4:03

Side Three

Acrylic Afternoons 6:01 Mis-Shapes 4:23 Pink Glove 5:09

Side Four